Физик Федоров предвидит, что будущее интернета будет связано с квантовыми технологиями

Физик Алексей Федоров предвидит, что будущее интернета будет связано с квантовыми технологиями, предоставляя уникальную мощность новым сетям и компьютерам. Вторая квантовая революция, по его словам, приведет к созданию компьютеров, существенно отличающихся от существующих моделей, сообщает Комсомольская Правда.
Он подчеркнул, что квантовые компьютеры будут способны удовлетворять потребности в областях, таких как обучение искусственного интеллекта, расчет параметров лекарств и материалов для авиастроения.
Однако создание такого квантового компьютера представляет собой сложную задачу, так как ему придется совмещать противоречивые функции — обработку больших объемов данных и сохранение свойств микросистем. Федоров считает, что создание квантового интернета будет ключевым для решения этой проблемы и подчеркивает, что ученые современности уже занимаются этим направлением и могут достичь значительных научных и практических результатов.
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