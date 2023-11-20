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Физик Федоров предвидит, что будущее интернета будет связано с квантовыми технологиями
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  • Опубликована сегодня в 15:42

Физик Федоров предвидит, что будущее интернета будет связано с квантовыми технологиями

Физик Алексей Федоров предвидит, что будущее интернета будет связано с квантовыми технологиями, предоставляя уникальную мощность новым сетям и компьютерам. Вторая квантовая революция, по его словам, приведет к созданию компьютеров, существенно отличающихся от существующих моделей, сообщает Комсомольская Правда.

Он подчеркнул, что квантовые компьютеры будут способны удовлетворять потребности в областях, таких как обучение искусственного интеллекта, расчет параметров лекарств и материалов для авиастроения.

Однако создание такого квантового компьютера представляет собой сложную задачу, так как ему придется совмещать противоречивые функции — обработку больших объемов данных и сохранение свойств микросистем. Федоров считает, что создание квантового интернета будет ключевым для решения этой проблемы и подчеркивает, что ученые современности уже занимаются этим направлением и могут достичь значительных научных и практических результатов.

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