В Китае начал функционировать интернет-кабель с рекордной скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Этот проект стал результатом совместной работы Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, сообщает издание South China Morning Post.

Эксплуатация оптоволоконного интернет-кабеля с самой высокой в мире скоростью передачи данных, составляющей 1,2 терабита в секунду, началась в Китае. Этот уникальный показатель скорости эквивалентен передаче 150 фильмов в формате HD всего за одну секунду, сообщает ТАСС.

Протяженность кабеля составляет более 3 тысяч километров, соединяя города Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Подключение к сети произошло в июле, и после завершения всех необходимых испытаний кабель официально приступил к работе. Проект стал результатом коллективных усилий ведущего университета Китая — Университета Цинхуа, оператора мобильной связи China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation.

Скорость передачи данных, достигнутая в этом проекте, превышает аналогичные американские исследования по этому показателю в десять раз. Кроме того, Китай опережает прогнозы экспертов, которые предполагали, что такая высокая скорость передачи данных станет доступной не ранее 2025 года.

Реализация этого проекта входит в рамки создания в Китае системы высокоскоростной интернет-связи между образовательными и научными центрами, известной как Cernet. Важно отметить, что все программное обеспечение и оборудование для работы кабеля были произведены в Китае, что приобретает особое значение в контексте опасений относительно зависимости страны от США и Японии в сфере интернет-технологий.