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  • Опубликована сегодня в 9:29

Россия занимает первое место по числу пользователей Интернета в Европе

Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей Интернета. Об этом завил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров", — сказал Мишустин.

По его словам, у руководства страны есть представление о том, как под влиянием технологий будет трансформироваться мир.

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