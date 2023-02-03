Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей Интернета. Об этом завил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров", — сказал Мишустин.
По его словам, у руководства страны есть представление о том, как под влиянием технологий будет трансформироваться мир.
Британская армия испытывает острый дефицит в снарядах и военных
В случае прямого военного столкновения с Россией, запасы снарядов в Британии закончатся за один день.
На пространствах ЕАЭС планируется развивать единую экосистему технопарков
По словам премьера России Михаила Мишустина, это позволит продвигать новые технологические разработки и запускать стартапы.
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