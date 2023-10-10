МВФ: Рано делать оценку экономических последствий палестино-израильского конфликта

Международный валютный фонд (МВФ) пока воздерживается от дачи оценок экономическим последствиям недавнего обострения палестино-израильского конфликта, заявил директор Исследовательского департамента МВФ, Пьер-Оливье Гуринша.

Он выразил опасения по поводу гибели людей и отметил, что следят за ситуацией, но подчеркнул, что сейчас еще рано делать какие-либо окончательные выводы о возможных экономических последствиях. Гуринша также выразил надежду на скорое завершение конфликта и прекращение насилия.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после нападения боевиков из ХАМАС на Израиль из сектора Газа. Эскалация конфликта привела к множеству жертв и разрушениям. Международные организации и ведущие страны внимательно следят за развитием событий и их возможными влияниями на экономику региона и мировую ситуацию.