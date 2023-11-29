Продюсер Фадеев: успех песни "Мой мармеладный" доказал интерес к России за рубежом

Продюсер и автор песни "Мой мармеладный" Максим Фадеев выразил радость по поводу успеха своей композиции на мировой арене TikTok и на музыкальных платформах, подчеркнув, что это свидетельствует о интересе к русской культуре за рубежом.
Песня стала третьей по популярности в мире.
Фадеев отметил, что успех композиции привлек внимание к российской культуре и вызвал интерес к русским элементам, таким как меховые шапки и славянский макияж.
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