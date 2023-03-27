"Крестный отец" искусственного интеллекта Джеффри Хинтон предупредил человечество об опасностях неконтролируемого развития ИИ. Об этом сообщает New York Post. При этом Хинтон сравнил появление искусственного интеллекта с изобретением колеса или электричества.

По его словам, существует опасность, что в будущем ИИ может развиваться настолько быстро и стать настолько умным, что перестанет контролироваться человеком. Это может привести к непредсказуемым последствиям, включая угрозу безопасности человека. Однако, существуют множество мер предосторожности, которые могут помочь избежать таких последствий.

"Безусловно, ИИ представляет огромный потенциал для улучшения жизни людей и решения сложных проблем в различных областях. Однако, важно принимать меры для того, чтобы гарантировать безопасность и этичность его развития и использования", — отметил Хиттон в интервью американскому изданию.