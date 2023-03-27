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  • Опубликована сегодня в 10:24

Создатель ИИ предупредил человечество об опасности неконтролируемого саморазвития технологии

"Крестный отец" искусственного интеллекта Джеффри Хинтон предупредил человечество об опасностях неконтролируемого развития ИИ. Об этом сообщает New York Post. При этом Хинтон сравнил появление искусственного интеллекта с изобретением колеса или электричества.

По его словам, существует опасность, что в будущем ИИ может развиваться настолько быстро и стать настолько умным, что перестанет контролироваться человеком. Это может привести к непредсказуемым последствиям, включая угрозу безопасности человека. Однако, существуют множество мер предосторожности, которые могут помочь избежать таких последствий.

"Безусловно, ИИ представляет огромный потенциал для улучшения жизни людей и решения сложных проблем в различных областях. Однако, важно принимать меры для того, чтобы гарантировать безопасность и этичность его развития и использования", — отметил Хиттон в интервью американскому изданию.

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