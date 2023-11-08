Компания xAI представила свою собственную модель искусственного интеллекта

"Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу книги "Автостопом по галактике", который способен ответить практически на все вопросы и даже подсказать, какие вопросы стоит задавать". Grok обладает чувством юмора и придает некоторую непослушность своим ответам, как сообщается в пресс-релизе компании.

Grok все еще находится на очень ранней стадии развития и был обучен всего два месяца. Этот искусственный интеллект получает знания в реальном времени через платформу X (ранее известную как Twitter). Кроме того, Grok способен отвечать на вопросы, которые многие другие ИИ-системы не могут обработать.

Илон Маск также объявил, что доступ к Grok можно получить, приобретая подписку Premium+ на платформе X.