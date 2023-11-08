Компания xAI представила свою собственную модель искусственного интеллекта

"Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу книги "Автостопом по галактике", который способен ответить практически на все вопросы и даже подсказать, какие вопросы стоит задавать". Grok обладает чувством юмора и придает некоторую непослушность своим ответам, как сообщается в пресс-релизе компании.
Grok все еще находится на очень ранней стадии развития и был обучен всего два месяца. Этот искусственный интеллект получает знания в реальном времени через платформу X (ранее известную как Twitter). Кроме того, Grok способен отвечать на вопросы, которые многие другие ИИ-системы не могут обработать.
Илон Маск также объявил, что доступ к Grok можно получить, приобретая подписку Premium+ на платформе X.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
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Продюсер Сергей Пудовкин объяснил, почему певец Витас практически не выступает в России, сообщает Газета.ру.
Набиуллина сообщила, что тестирование цифрового рубля продвигается по плану
По словам главы Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной, тестирование цифрового рубля продвигается в соответствии с ранее утвержденным планом.