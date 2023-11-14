Успешное завершение первого этапа интеграции вузов: восстановление материально-технической базы и новые достижения

Министр науки и высшего образования РФ, Валерий Фальков, объявил об успешном завершении первого и ключевого этапа интеграции вузов в новых регионах России.
В результате этого процесса учреждения высшего образования получили восстановленные материально-технические базы.
Фальков подчеркнул, что результативность этого этапа отражается не только в количестве поступивших студентов, но и в восстановлении инфраструктуры университетов.
Приведя примеры Мариупольского государственного университета имени Куинджи и Приазовского государственного технического университета, министр подчеркнул, что они прошли ремонт и теперь оборудованы современной техникой.
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