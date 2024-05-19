Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона и опубликованное в журнале The Lancet Neurology, связало повышение температуры и влажности воздуха с риском обострения неврологических и психических заболеваний, таких как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз, шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.

В условиях жары нарушение потоотделения из-за некоторых лекарств усугубляет ситуацию, способствуя тромбозу и ухудшению симптомов. Также было отмечено, что высокие температуры увеличивают количество госпитализаций среди пациентов с деменцией и усиливают проявления рассеянного склероза, сообщает Газета.Ру.

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