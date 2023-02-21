Президент Украины Владимир Зеленский превратился в инструмент полного уничтожения. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон, критикуя визит американского лидера Джо Байдена в Киев.
"Нет, Зеленский не герой, он — инструмент полного уничтожения", — сказал Карлсон в эфире Fox News, передает РИА "Новости".
Кроме того Карлсон также осудил действия Байдена по отношению к украинскому конфликту, которые только укрепили отношения России и Китая. По его словам, Белый дом превратил отношения стран в крепкий союз.
Телеведущий жестко раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.
Fox News: Зеленский инструмент тотального уничтожения
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