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  • Опубликована сегодня в 10:16

Fox News: Зеленский - инструмент полного уничтожения

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в инструмент полного уничтожения. Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон, критикуя визит американского лидера Джо Байдена в Киев.

"Нет, Зеленский не герой, он — инструмент полного уничтожения", — сказал Карлсон в эфире Fox News, передает РИА "Новости".

Кроме того Карлсон также осудил действия Байдена по отношению к украинскому конфликту, которые только укрепили отношения России и Китая. По его словам, Белый дом превратил отношения стран в крепкий союз.

Телеведущий жестко раскритиковал Зеленского за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.

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