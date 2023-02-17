Дарья Зотеева, более известная под творческим псевдонимом "Инстасамка", попала в базу украинского сайта "Миротворец", став с этого момента "врагом Украины".

Причина такого решения - информационная поддержка специальной военной операции России с ее стороны, а также пожертвование внушительной суммы на нужды Вооруженных сил РФ.

Напомним, что "Миротворец" является экстремистским сайтом, который был создан в 2014 году, а начиная с 2021 года, он включает собранные незаконным образом личные данные более чем 240 тыс. граждан разных стран, объявленных "врагами Украины".