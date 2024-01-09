Инстасамка призывает блогеров не использовать детей в целях заработка

Рэп-исполнительница, известная как Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева), высказала свою критику в адрес родителей-блогеров, которые активно делятся детской жизнью в социальных сетях. Артистка поделилась своим мнением в своем канале в Telegram.

Она выразила мнение, что подобные родители слишком увлеклись идеей, что такой подход к публичной экспозиции своих детей — это нормально, и они уже не представляют своей жизни без подобного контента. По её мнению, пока ребенок сам не выразил желание стать частью публичности, использование его образа в блогерстве является неприемлемым.

Инстасамка высказала предположение, что такие родители недооценивают возможные психологические риски для детей, которых они представляют в интернете с самого рождения до момента, когда дети могут осознанно выражать свое согласие.

"Даже если дети еще не способны разговаривать или понимать, что происходит, я считаю, что каждый, даже самый маленький человек, имеет право на личную, не публичную жизнь, и его отношение к нему должно быть серьезным даже на детской площадке", — заключила она.