Инстасамка призывает блогеров не использовать детей в целях заработка

Рэп-исполнительница, известная как Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева), высказала свою критику в адрес родителей-блогеров, которые активно делятся детской жизнью в социальных сетях. Артистка поделилась своим мнением в своем канале в Telegram.
Она выразила мнение, что подобные родители слишком увлеклись идеей, что такой подход к публичной экспозиции своих детей — это нормально, и они уже не представляют своей жизни без подобного контента. По её мнению, пока ребенок сам не выразил желание стать частью публичности, использование его образа в блогерстве является неприемлемым.
Инстасамка высказала предположение, что такие родители недооценивают возможные психологические риски для детей, которых они представляют в интернете с самого рождения до момента, когда дети могут осознанно выражать свое согласие.
"Даже если дети еще не способны разговаривать или понимать, что происходит, я считаю, что каждый, даже самый маленький человек, имеет право на личную, не публичную жизнь, и его отношение к нему должно быть серьезным даже на детской площадке", — заключила она.
Перед Новым годом Инстасамка провела фотосессию в образе Снегурочки на улицах Москвы.
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