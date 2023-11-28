Ученые из Америки разработали способ борьбы с бессонницей

В последнем выпуске Nature Communications представлены результаты работы американских ученых, которые обнаружили эффективный способ преодоления бессонницы. Исследование подтвердило, что блокирование одного из белков у мышей приводит к улучшению их глубокого сна. Этот белок станет перспективной областью для разработки новых препаратов, направленных на лечение хронической бессонницы.

Эксперты давно знают, что глубокий сон является важной физиологической потребностью человека, и его недостаток может привести к нарушениям различных процессов в организме.

Исследователи из Америки провели исследование, в ходе которого изучили нейроны в мозге мышей, ответственные за регуляцию сна и бодрствования. С помощью системы редактирования генов CRISPR-Cas9 они "выключили" ген, связанный с работой одного из рецепторов центральной нервной системы у мышей. Это привело к увеличению активности дельта-ритма у грызунов и улучшило глубокий сон.

Ученые полагают, что полученные результаты могут послужить основой для разработки новых методов лечения нарушений сна у людей, сообщает Юность Сибири.