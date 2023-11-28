Специалист по сну Кудинов подчеркнул, что риск хронического недосыпа заключается в ухудшении памяти

Специалист по сну Павел Кудинов подчеркнул, что риск хронического недосыпа заключается в ухудшении памяти, внимания, скорости реакции и общей работоспособности. В долгосрочной перспективе такой режим сна может также повлиять на снижение иммунитета, развитие ожирения и сахарного диабета. Важно понимать, что оптимальная продолжительность сна индивидуальна и варьируется от 4-5 до 10-12 часов. Понятие о 8 часах как о стандарте является лишь средним показателем.
Чтобы обеспечить эффективный отдых, важно правильно распределять время для сна. Если утром предстоят важные дела, рекомендуется проснуться на час раньше, чем ложиться спать на час позже, учитывая, что организм в ночное время уже устал, и это может отразиться на качестве сна.
Кудинов советует не пытаться "накопить" сон, но в случае необходимости чтобы компенсировать недосып лучше лечь спать раньше, а не увеличивать продолжительность сна. Регулярное пробуждение в одно и то же время играет важную роль в поддержании здорового режима сна. В выходные также рекомендуется придерживаться близкого к обычному времени сна, чтобы не сбивать с ритма, что может повлиять на трудности с пробуждением в будни, сообщает Правда.Ру.
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