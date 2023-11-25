Ученые из Портсмутского университета представили простой метод, как взбодрится после бессонной ночи

Оказалось, что 20-минутные физические упражнения способны поднять активность мозга.

Для проведения исследования ученые провели два эксперимента с участием по 12 человек в каждом. В первом эксперименте изучали последствия легкого недосыпа, во втором — полной бессонной ночи, сообщает Федерал Пресс.

Участникам первой группы разрешали спать не более пяти часов, а утром они выполняли семь заданий, сначала в покое, а затем после велосипедной езды. Перед каждым заданием испытуемые оценивали свою бодрость и настроение.

Результаты показали, что недосып влияет на каждого по-разному, но после умеренных физических упражнений все участники справлялись с заданиями лучше.

Ситуация во второй группе была аналогичной. После бессонной ночи испытуемых поместили в условия с низким уровнем кислорода. Несмотря на это, после физических упражнений когнитивные функции испытуемых улучшились.