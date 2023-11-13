Ученые сообщают, что 2 миллиона видов насекомых могут исчезнуть

Научные исследования показали, что около двух миллионов видов насекомых стоят на грани исчезновения, что вдвое превышает предыдущие оценки ООН, как сообщается в новом анализе, опубликованном в Plos One. Главный исследователь, Аксель Хохкирх, из Национального музея естественной истории в Люксембурге, подчеркнул, что угроза, с которой сталкиваются насекомые, аналогична опасности, которой подвергаются и другие таксоны. Учитывая, что насекомые являются самой разнообразной группой животных на планете, этому вопросу следует уделить особое внимание, сообщает Газета.Ру.
Сложность оценки глобальных популяций насекомых заключается в ограниченности данных, но, как показывают исследования, 97% всех животных на Земле относятся к беспозвоночным, и из них около 90% — насекомые. Эти организмы предоставляют ключевые экосистемные услуги, такие как опыление сельскохозяйственных культур, обработка питательных веществ в почве и разлагание отходов. Ученые подчеркивают, что, без насекомых, планета не сможет продолжать существовать.
Исследователи сфокусировались на анализе всех европейских видов, включенных в Красную книгу, как наиболее полном источнике данных о видах, находящихся под угрозой. Результаты показали, что 24% европейских видов беспозвоночных находятся под риском исчезновения.
Опылители играют ключевую роль в обеспечении плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные продукты, такие как фрукты, овощи и орехи, зависят от опыления, а 75% продовольственных культур и 95% продуктов питания в разной степени зависят от опылителей. Они также влияют на чистоту водных ресурсов и помогают в поддержании здоровых растительных экосистем.
Факторы, такие как изменение климата, деградация почвы, засуха и другие антропогенные воздействия, приводят к сокращению насекомых, вносят вклад в потерю биоразнообразия, что угрожает не только самим насекомым, но и всему биологическому балансу планеты.
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