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  • Опубликована сегодня в 21:38

Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов

Земфира Рамазанова, более известная мононимно как певица Земфира, и бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков внесены в список иноагентов по распоряжению Министерства юстиции Российской Федерации.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены З.Т. Рамазанова, Д.Г. Гудков, А.Р. Галлямов, Т.В. Намазбаева, С.С. Асланян, С.А. Шпилькин, А.В. Ривина и А.Н. Казанцева», - говорится в заявлении ведомства

По данным минюста РФ, Земфира активно поддерживала Украину и проводила концерты в недружественных странах. Что касается экс-губернатора, то он призывал к предоставлению оружия Украине

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