Минюст дополнил реестр иноагентов пятью новыми персонами

В соответствии с распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации, датированным 15 сентября 2023 года, в реестр иностранных агентов были внесены пять новых записей. Среди лиц, включенных в данный реестр, перечислены С.А. Белковский, Е.С. Кочегин, К.В. Седов, Ю.Е. Федоров и И.А. Шепелин.

С.А. Белковский привлек внимание в связи с его участием в создании и распространении сообщений и материалов, представляющих интересы иностранных агентов, ориентированных на широкую аудиторию. В рамках своей деятельности, он осуществлял антигосударственную пропаганду, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации, а также на дискредитацию специальной военной операции на Украине. Его деятельность включала распространение недостоверной информации относительно решений и политики, принимаемых органами публичной власти России. Следует отметить, что он проживает за пределами Российской Федерации.

Е.С. Кочегин также был внесен в реестр иностранных агентов. Он был активным распространителем недостоверной информации о решениях и политике, осуществляемых органами публичной власти Российской Федерации. Подобно Белковскому, его деятельность направлена на формирование негативного восприятия России. Он также принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и высказывал публично свою позицию против специальной военной операции на Украине. Подобно предыдущему случаю, он также проживает за пределами Российской Федерации.

К.В. Седов был зарегистрирован в реестре иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях и политике органов публичной власти в Российской Федерации. Его деятельность включала в себя высказывания, противостоящие специальной военной операции на Украине, а также активное взаимодействие с представителями иностранных агентов. Более того, он является сотрудником информационного проекта, созданного при участии иностранного агента.

Ю.Е. Федоров также был включен в реестр иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о действиях и политике органов публичной власти России. Он явно выражал свою поддержку Украины и активно участвовал в создании сообщений и материалов иностранных агентов, предназначенных для широкой аудитории. Кроме того, он является членом Международного института стратегических исследований в Великобритании и Северной Ирландии и проживает за пределами Российской Федерации.

И.А. Шепелин также был включен в реестр иностранных агентов из-за участия в создании и распространении материалов иностранных агентов, содержащих недостоверную информацию о действиях и политике органов публичной власти в России. Он высказывался против специальной военной операции на Украине и активно сотрудничал с иностранными агентами. Подобно другим упомянутым лицам, он также проживает за пределами Российской Федерации.