В провинции Хама двое граждан пострадали в результате нападения террористов

Боевники из террористических группировок атаковали населенный пункт Джурин в провинции Хама. По данным этого источника, в направлении населенного пункта было выпущено несколько ракет, что привело к травмированию двух мирных граждан, сообщает ТАСС.
Согласно информации, пострадавшие являются супругами и находятся в настоящее время в больнице. Издание утверждает, что за этой атакой стоит террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", которая признана запрещенной в Российской Федерации.
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