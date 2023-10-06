В провинции Хама двое граждан пострадали в результате нападения террористов

Боевники из террористических группировок атаковали населенный пункт Джурин в провинции Хама. По данным этого источника, в направлении населенного пункта было выпущено несколько ракет, что привело к травмированию двух мирных граждан, сообщает ТАСС.

Согласно информации, пострадавшие являются супругами и находятся в настоящее время в больнице. Издание утверждает, что за этой атакой стоит террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", которая признана запрещенной в Российской Федерации.

Накануне террористы также осуществили атаку на военное училище в Хомсе, что привело к гибели 89 человек.