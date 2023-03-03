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  • Опубликована сегодня в 9:17

В Херсоне задержали информатора ВСУ грозившего "убивать русских"

В Херсоне задержан информатор ВСУ, который передавал данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ.

"В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозивший "убивать русских", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что пособник диверсантов попросил прощения за свое поведение и высказывания, после чего под контролем правоохранителей связался по видеосвязи со своим куратором на подконтрольной Киеву территории.

Мир

В Киеве уверены, что Запад выберет основной истребитель для поставок на Украину

В конечном счете Киев получит истребители от западных партнеров.

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США требуют от Германии перенести производства боеприпасов на американскую территорию

Вашингтон недоволен, что Берлин поставляет на Украину недостаточное количество ракет и снарядов.

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Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

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Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

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Новости