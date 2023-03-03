В Херсоне задержали информатора ВСУ грозившего "убивать русских"

В Херсоне задержан информатор ВСУ, который передавал данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ.
"В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозивший "убивать русских", — говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что пособник диверсантов попросил прощения за свое поведение и высказывания, после чего под контролем правоохранителей связался по видеосвязи со своим куратором на подконтрольной Киеву территории.
В Киеве уверены, что Запад выберет основной истребитель для поставок на Украину
В конечном счете Киев получит истребители от западных партнеров.
США требуют от Германии перенести производства боеприпасов на американскую территорию
Вашингтон недоволен, что Берлин поставляет на Украину недостаточное количество ракет и снарядов.
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.