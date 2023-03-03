В Херсоне задержали информатора ВСУ грозившего "убивать русских"

В Херсоне задержан информатор ВСУ, который передавал данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ.

"В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозивший "убивать русских", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что пособник диверсантов попросил прощения за свое поведение и высказывания, после чего под контролем правоохранителей связался по видеосвязи со своим куратором на подконтрольной Киеву территории.