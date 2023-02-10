Евросоюз предлагает странам Центральной Азии "услуги" по безопасности, чтобы получить стратегически важную информацию, затрагивающую интересы Россию. Об этом заявил представитель МИД РФ Александр Стерник.

По его словам, страны Евросоюза под завесой безопасности продвигают в Центральной Азии свои либеральные ценности. Однако на своих партнеров они смотрят свысока. А безопасность для европейцев — всего лишь предлог для того, чтобы получать стратегически важную информацию о России.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Борредь заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может "уравновесить" влияние России и Китая.