Россия заняла 52 место по уровню инфляции в мире

Россия с инфляцией 11,9% заняла 52-ое место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом самые высокие значения были в Зимбабве.

Самая высокая инфляция в годовом выражении среди всех стран мира в 2022 году была зафиксирована в Зимбабве (243,8%), Венесуэле (234%) и Ливане (122%). В пятерке "антирейтинга" также находились Аргентина с 94,8% и Судан с 87,3%. В Турции по итогам года инфляция составляла 64,3%.

В топ-50 по темпам роста цен в мире входит 17 европейских государств, одиннадцать из которых в Евросоюзе. Сильнее всего инфляция разогналась в Молдавии (30,2%) и Украине (26,6%).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран.