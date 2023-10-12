В сентябре текущего года инфляция в Аргентине достигла 12,7%, а годовой уровень инфляции приблизился к 140%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные институтом статистики и переписи республики.
Согласно отчету, общий индекс потребительских цен в сентябре 2023 года увеличился на 12,7%, и с начала года он вырос на 103,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 138,3%.
В течение нескольких лет Аргентина остается одной из стран с самой высокой инфляцией. В августе месячная инфляция достигла 12,4%, что стало самым высоким показателем с 1991 года. Итогом 2022 года стала инфляция на уровне 94,8%, в 2021 году — 50,9%, и в 2020 году — 36,1%.
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