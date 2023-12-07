Врач перечислил симптомы микоплазмоза

Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что основными признаками микоплазмоза являются повышенная температура и кашель. По его словам, ключевые симптомы включают гипертермию, респираторные проявления, такие как кашель, насморк и першение в горле, а также интоксикацию.
Он подчеркнул, что при своевременном выявлении и диагностике, а также оказании соответствующей медицинской помощи, болезнь чаще всего протекает благоприятно. Малышев отметил отсутствие вакцин от микоплазмоза на текущий момент.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский дополнил, что микоплазмоз хорошо изучен и известен человечеству уже давно, сообщает Газета.Ру.
Ученые из США выяснили, что ChatGPT может предоставлять неверную медицинскую информацию
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