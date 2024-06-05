Индийская авиакомпания IndiGo внедрила новую опцию для женщин-пассажиров. Теперь у них есть возможность выбрать место в салоне рядом с другими женщинами.
Пока что в тестовом режиме при онлайн-регистрации туристки могут видеть пол других пассажиров и выбирать место с учётом этого фактора.
"IndiGo с гордостью объявляет о внедрении новой функции, которая призвана сделать путешествие более комфортным для наших пассажирок женского пола", — рассказали в авиакомпании.
Важно отметить, что это нововведение никак не связано с феминизмом. В Индии, к сожалению, происходят инциденты с нападением на женщин во время перелётов, включая случаи сексуального насилия. Поэтому поддержка подобных инициатив является актуальной и необходимой для безопасности пассажирок.
Фото: planespotters.net/Шон д'Сильва(public domain)
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