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Торговля между Россией и Индией вышла на рекордный уровень
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  • Опубликована сегодня в 10:35

Торговля между Россией и Индией вышла на рекордный уровень

Замглавы Минпромторга Груздев рассказал о прорыве в торговле между Индией и Россией. По словам чиновника, уровень сотрудничества вырос до рекордного значения.

После введения международный санкций сотрудничество между странами стало более тесным. На данный момент увеличились поставки продовольственной продукции, такой как, например, подсолнечное и соевое масла. Россия активно закупает в Индии оборудование и комплектующие к ним.

Еще осенью, судя по статистическим данным, импорт Индией российской продукции увеличил показатели втрое, а сумма составила 33,5 млрд долларов. Ключевым звеном стали нефть и нефтепродукты.

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