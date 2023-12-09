Замглавы Минпромторга Груздев рассказал о прорыве в торговле между Индией и Россией. По словам чиновника, уровень сотрудничества вырос до рекордного значения.

После введения международный санкций сотрудничество между странами стало более тесным. На данный момент увеличились поставки продовольственной продукции, такой как, например, подсолнечное и соевое масла. Россия активно закупает в Индии оборудование и комплектующие к ним.

Еще осенью, судя по статистическим данным, импорт Индией российской продукции увеличил показатели втрое, а сумма составила 33,5 млрд долларов. Ключевым звеном стали нефть и нефтепродукты.