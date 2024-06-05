Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о своей отставке. Он занимал эту должность в течение 10 лет.

По информации, полученной от секретариата президента, в среду днём Нарендра Моди встретился с президентом Индии Драупади Мурму и сообщил ей о своей отставке.

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства", — говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, после выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров должны уйти в отставку, но при этом они продолжают исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Эти выборы стали неудачными для партии Моди "Бхаратия джаната парти". Она получила 240 мест в парламенте из 543. Ему не хватает 32 места для формирования правительства простым большинством.

Фото: psa.gov.in/правительство Индии(public domain)