Российская госкорпорация "Роснефть" и индийская государственная компания Indian Oil Corp договорились при ценообразовании использовать азиатский бенчмарк Dubai вместо европейского Brent. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято в рамках переориентации российских продаж энергоносителей на азиатский рынок.

Ранее между компаниями было подписано соглашение об увеличении поставок российской нефти в Индию, по информации агентства — в два раза.