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  • Опубликована сегодня в 19:32

Reuters: Россия и Индия перешли на эталон Dubai

Российская госкорпорация "Роснефть" и индийская государственная компания Indian Oil Corp договорились при ценообразовании использовать азиатский бенчмарк Dubai вместо европейского Brent. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято в рамках переориентации российских продаж энергоносителей на азиатский рынок.

Ранее между компаниями было подписано соглашение об увеличении поставок российской нефти в Индию, по информации агентства — в два раза.

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