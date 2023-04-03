Российская госкорпорация "Роснефть" и индийская государственная компания Indian Oil Corp договорились при ценообразовании использовать азиатский бенчмарк Dubai вместо европейского Brent. Об этом сообщает Reuters.
Решение принято в рамках переориентации российских продаж энергоносителей на азиатский рынок.
Ранее между компаниями было подписано соглашение об увеличении поставок российской нефти в Индию, по информации агентства — в два раза.
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