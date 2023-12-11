Верховный суд Индии одобрил упразднение Джамму и Кашмир

Верховный суд Индии выразил поддержку действиям властей по аннулированию специального статуса штата Джамму и Кашмир, заявив председатель Верховного суда Индии Дхананджай Йешвант Чандрачуд.

В августе 2019 года после серии терактов в штате Джамму и Кашмир индийские власти упразднили этот штат, заменив его двумя союзными территориями — Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Эти административные единицы имеют меньше полномочий, чем штат. Для этого парламент Индии отменил статью 370 Конституции, которая придавала штату особый статус.

Конституционная коллегия из пяти судей, включая председателя Верховного суда, одновременно рассматривала более 20 петиций, оспаривающих решение правительства Индии по аннулированию особого статуса региона. Суд должен был определить, имел ли законодательный орган право отменить статью 370 без согласия граждан Джамму и Кашмира.

"Мы считаем, что статья 370 представляет собой временное положение, введенное для достижения переходных целей до формирования учредительного собрания штата, способного принять решение о законодательной компетенции властей Индии… Президент имел полномочия издать указ об отмене статьи 370… Отмена статьи 370 была законным осуществлением власти", — отметил Чандрачуд.

Верховный суд также признал, что "восстановление государственности на союзной территории Джамму и Кашмир должно произойти в кратчайшие сроки" и поручил Избирательной комиссии Индии провести выборы в Джамму и Кашмир 30 сентября следующего года. Суд также подтвердил решение о создании союзной территории Ладакх.