Индийская компания отказалась от заказов на пошив формы полиции Израиля

Компания Maryan Apparel из индийского штата Керала приняла решение временно приостановить принятие новых заказов на пошив формы для израильской полиции, в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом объявил глава компании Томас Оликал. Ранее, Оликал сообщал индийским журналистам о новом заказе от полиции Израиля, с которой компания сотрудничает с 2015 года. Производство компании в городе Каннур ежегодно поставляет Израилю 100 тысяч форменных рубашек и других товаров. Однако в свете текущей ситуации, компания решила прекратить принятие новых заказов, сохраняя выполнение текущих заказов полиции Израиля до конца года, сообщает ТАСС.

Томас Оликал обосновал это решение новостями о войне, особенно о гибели женщин и детей в больнице Аль-Ахли в Газе. Несмотря на отрицание обеих сторон причастности к этому инциденту, компания посчитала лучше не иметь прямых или косвенных связей с данными событиями. Оликал подчеркнул, что это решение принято исключительно из моральных соображений и что компания не занимает никакой стороны в конфликте.

Он также подчеркнул, что компания не принимает антиизраильской позиции и не желает вовлекаться в политику. Они надеются на понимание со стороны израильских властей и готовы продолжить сотрудничество после завершения военных действий. Компания лишь передает свою позицию и подчеркивает свое моральное обязательство в данной ситуации.