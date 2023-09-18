The Times of India: До 175 кораблей и подводных лодок к 2035 году будет создано в Индии

По данным газеты The Times of India, Военно-морские силы (ВМС) Индии планируют увеличить свой состав до 175 кораблей и подводных лодок к 2035 году. Это амбициозное усиление флота призвано обеспечить защиту геостратегических интересов Индии как в Индийском океане, так и за его пределами, учитывая растущую угрозу со стороны Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На данный момент в стадии строительства находятся 68 боевых кораблей и судов обеспечения, что является частью обширных усилий Индии по созданию мощного океанского военного флота.

Стоит отметить, что для ВМС Индии в России строятся два фрегата проекта 11356. В настоящее время индийский военно-морской флот включает в себя 132 корабля и подводные лодки, а также 143 самолета и 130 вертолетов разного назначения. В ближайшие годы планируется построить восемь корветов нового поколения, девять субмарин, пять океанографических судов и два многоцелевых судна. Рассматривается также вопрос о строительстве третьего индийского авианосца с водоизмещением 65 тысяч тонн и шести дизель-электрических подводных лодок.

Следует отметить, что в составе ВМС Индии уже находятся два авианосца: "Викрамадитья" (бывший российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков") и построенный на индийских верфях авианосец "Викрант", который был введен в строй в 2022 году.

Согласно данным газеты, за последние десять лет Китай построил примерно 150 военных кораблей, и к 2028-2029 годам ВМС НОАК могут располагать целых 555 кораблями и подводными лодками. Эти цифры свидетельствуют о растущей конкуренции и геополитической напряженности в регионе Индийского океана и прилегающих территориях.