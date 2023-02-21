Индия конфисковала собственность эмигрантов в Китай и Пакистан
Индия конфисковала собственность жителей, эмигрировавших в Китай и Пакистан и принявших гражданство этих стран.
Как сообщает The Economic Times, от продажи этого имущества индийское правительство в 2018–2022 годах выручило $410,7 млн, которые были перечислены в доход государства.
По данным издания, конфискация и продажа касались акций и других ценных бумаг, долей эмигрантов в 152 индийских компаниях, а также принадлежавших выехавшим из Индии 1,6 тонны золота и свыше 26 тонн серебра в местных банках, передает ТАСС.
До последнего времени недвижимость эмигрировавших в Китай и Пакистан конфискации не подлежала.
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