Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 74,0432
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 79,133
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:42

Индия конфисковала собственность эмигрантов в Китай и Пакистан

Индия конфисковала собственность эмигрантов в Китай и Пакистан

Индия конфисковала собственность жителей, эмигрировавших в Китай и Пакистан и принявших гражданство этих стран.

Как сообщает The Economic Times, от продажи этого имущества индийское правительство в 2018–2022 годах выручило $410,7 млн, которые были перечислены в доход государства.

По данным издания, конфискация и продажа касались акций и других ценных бумаг, долей эмигрантов в 152 индийских компаниях, а также принадлежавших выехавшим из Индии 1,6 тонны золота и свыше 26 тонн серебра в местных банках, передает ТАСС.

До последнего времени недвижимость эмигрировавших в Китай и Пакистан конфискации не подлежала.

Мир

Блинкен: Греция стала главным центром в регионе для военных группировок США

В Афинах состоялся 4-й раунд стратегического диалога между Грецией и США.

Читать полностью

Италия может отправить на Украину ракету большого радиуса действия

Седьмой пакет итальянской помощи Киеву обсуждается с западными партнерами.

Читать полностью

Общество

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля

Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту

Читать полностью

Новости