Уехавший из России Никита Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах

Никита Пресняков, перебравшийся в новую страну, нашел себя в сфере клипмейкинга, создавая видео для западных артистов. Тем не менее, его доходы не соответствуют привычному образу жизни. Владея фирмой, зарегистрированной в России и занимающейся продажей тренажеров, Никита столкнулся с ограниченной прибылью. С долгами перед налоговой и судебными приставами, он решил выйти из положения, пытаясь продать дачу своей бабушки в Подмосковье, хотя сделка еще не завершилась.
В поисках новых источников дохода, Никита вступил в чаты по токенам, создавая уникальные цифровые треки для продажи в формате NFT. Однако пока неясно, насколько востребовано его творчество. Кроме того, он исследует метавселенную, где предлагает свои NFT-работы в виртуальном мире с различными развлечениями, как сообщает "Комсомольская Правда".
Параллельно с этим Никита пробует обеспечивать себя за счет игровой криптовалюты, разводя цифровых питомцев для продажи другим игрокам, в то время как его близкие родственники уже погасили свои долги перед судебными приставами.
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