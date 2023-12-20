Уехавший из России Никита Пресняков пытается заработать на виртуальных монетах

Никита Пресняков, перебравшийся в новую страну, нашел себя в сфере клипмейкинга, создавая видео для западных артистов. Тем не менее, его доходы не соответствуют привычному образу жизни. Владея фирмой, зарегистрированной в России и занимающейся продажей тренажеров, Никита столкнулся с ограниченной прибылью. С долгами перед налоговой и судебными приставами, он решил выйти из положения, пытаясь продать дачу своей бабушки в Подмосковье, хотя сделка еще не завершилась.

В поисках новых источников дохода, Никита вступил в чаты по токенам, создавая уникальные цифровые треки для продажи в формате NFT. Однако пока неясно, насколько востребовано его творчество. Кроме того, он исследует метавселенную, где предлагает свои NFT-работы в виртуальном мире с различными развлечениями, как сообщает "Комсомольская Правда".

Параллельно с этим Никита пробует обеспечивать себя за счет игровой криптовалюты, разводя цифровых питомцев для продажи другим игрокам, в то время как его близкие родственники уже погасили свои долги перед судебными приставами.