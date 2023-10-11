Оксана Самойлова заработала на марафоне до 390 млн рублей

Сообщается, что блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, потенциально заработала от 70 до 390 миллионов рублей благодаря своему бизнес-марафону "Стратегия на миллион", сообщает Telegram-канал "Светская хроника". Курс привлек около 11 000 участников, которые заплатили гонорары в размере от 6000 до 300 000 рублей за возможность узнать, как достичь финансового успеха.
Во время лекций Самойлова делилась советами о привычках и практиках миллионеров. Некоторые из ее рекомендаций включали в себя трехминутную чистку зубов, ежедневную практику аффирмаций и комплименты другим. Она также предложила различные бизнес-идеи, такие как продажа подгузников для домашних животных, открытие магазина мыла и ежедневное принятие контрастного душа.
Напротив, Самойлова не поощряла поведение, связанное с финансовыми трудностями, такое как жалобы на жизнь, курение и употребление газировки вместо чистой воды.
Важно отметить, что финансовый успех участников может варьироваться, и заявленные доходы являются приблизительными, основанными на стоимости участия в курсе и количестве участников. Эффективность курсов и стратегий личностного развития может сильно варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств и сферы применения.
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