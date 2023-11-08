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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о второй волне заболеваемости COVID-19
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  • Опубликована сегодня в 15:31

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о второй волне заболеваемости COVID-19

Это заявление она сделала в ходе участия в правительственном часе в Совете Федерации, сообщает RT.

Попова отметила, что в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания по сравнению с предыдущими данными. Она сказала:

"Если говорить о COVID-19, то на данный момент мы наблюдаем вторую волну, которая более высока, чем первая, которая произошла в сентябре."

Заболеваемость находится в стадии увеличения.

По словам Поповой, в настоящее время еженедельная регистрация случаев составляет около 35-36 тысяч, что в два раза больше, чем месяц назад.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что для предотвращения заболеваний гриппом и COVID-19 желательно делать вакцинацию раз в год.

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