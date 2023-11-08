Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о второй волне заболеваемости COVID-19

Это заявление она сделала в ходе участия в правительственном часе в Совете Федерации, сообщает RT.
Попова отметила, что в настоящее время наблюдается рост числа случаев заболевания по сравнению с предыдущими данными. Она сказала:
"Если говорить о COVID-19, то на данный момент мы наблюдаем вторую волну, которая более высока, чем первая, которая произошла в сентябре."
Заболеваемость находится в стадии увеличения.
По словам Поповой, в настоящее время еженедельная регистрация случаев составляет около 35-36 тысяч, что в два раза больше, чем месяц назад.
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