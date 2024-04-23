Сенатор Андрей Клишас рассказал об инаугурации президента Владимира Путина.
Церемония инаугурации состоится 7 мая в Кремле. Из дополнительных мер безопасности будет предварительная сдача всеми депутатами ПЦР-тестов.
С 2000 года инаугурация проходит в парадных залах Большого Кремлёвского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском.
На этой церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и так далее.
Новоизбранный президент в торжественной форме приносит присягу, текст которой зафиксирован в Конституции. После этого президенту вручают символы власти главы государства. Затем председатель Конституционного суда объявляет о вступлении в должность нового президента. В зале начинает звучать государственный гимн, а над куполом президентской резиденции в Кремле поднимается штандарт главы государства. В завершении церемонии инаугурации президент спускается по Красному крыльцу на Соборную площадь Кремля, где проходит парад Президентского полка.
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