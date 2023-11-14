Рост поставок СПГ из России в Грузию: +43,1% за первые 10 месяцев 2023 года

За период с января по октябрь 2023 года объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Грузию вырос на 43,1%, согласно данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

Импорт сжиженного газа за указанный период составил 47,8 тыс. тонн, что на 43,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Почти 99,6% СПГ поставлены из России. Союз также отметил, что импорт нефтяного битума за первые 10 месяцев текущего года сократился на 0,2%, составив 90,6 тыс. тонн. Россия является крупнейшим поставщиком битума с долей в 46,8%, за ней следуют Ирак (36,2%), Турция (14,7%), Азербайджан (2%) и Туркмения (0,1%).