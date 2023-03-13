В Министерстве промышленности и торговли России разрешили ввозить товары из IKEA в рамках параллельного импорта. Об этом сообщает "Известия".

Также в обновленный список попали производители одежды и парфюмерии. В Частности, речь идет о таких брендах как Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

Кроме того, в министерстве планируется изменить подход к формированию списка для параллельного импорта. В нем будут указывать правообладателей, а не конкретные бренды.