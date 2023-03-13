Министерство промышленности и торговли России внесло в список параллельного импорта 12 марок автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о следующих брендах: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.
Марки машин, ушли с российского рынка в 2022 году, после этого их стали ввозить по параллельному импорту.
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