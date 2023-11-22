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Chery, Exeed и Jetour запретили
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  • Опубликована сегодня в 0:07

Chery, Exeed и Jetour запретили "серые" поставки своих автомобилей в Россию

Группа Chery выдала директиву своим дистрибьюторам, запрещающую поставку автомобилей за рубеж через параллельный импорт. Этот запрет также затронул Россию, что означает, что россиянам придется приобретать только официальные автомобили с учтенной дилерской наценкой. Пример такого распоряжения был переведен порталом "Китайские автомобили". Согласно этой информации, марка Exeed планирует укрепить свои позиции на международных рынках, и поэтому запрещается неофициальный экспорт автомобилей.

"В частности, дилерским центрам Exeed запрещается вывоз новых автомобилей (в возрасте до 6 месяцев) за границу в статусе подержанных для демонстрации и продажи. Запрещается также продажа автомобилей компаниям с экспортной лицензией. Кроме того, местные дилеры должны следить за тем, чтобы уже реализованные автомобили не были перепроданы экспортным компаниям", — отмечает портал. Тем, кто нарушит это предписание, придется уплатить штраф в размере 100 000 юаней за каждый экспортированный автомобиль. Компания также рассмотрит возможность прекращения сотрудничества с нарушителем.

Подобные указания также получили китайские дилеры Chery и Jetour.

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