Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

В Молдове будут изменены правила импорта, а также введены новые лицензионные требования. Правительство Молдовы приняло это решение для защиты внутреннего рынка.﻿

Согласно этим правилам, импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника будет разрешен только в том случае, если импортеры получат лицензию, выданную Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Этот шаг направлен на управление и мониторинг притока этой сельскохозяйственной продукции в страну.