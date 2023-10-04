Молдавия ввела ограничения на импорт украинской сельхозпродукции

В Молдове будут изменены правила импорта, а также введены новые лицензионные требования. Правительство Молдовы приняло это решение для защиты внутреннего рынка.
Согласно этим правилам, импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника будет разрешен только в том случае, если импортеры получат лицензию, выданную Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Этот шаг направлен на управление и мониторинг притока этой сельскохозяйственной продукции в страну.
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