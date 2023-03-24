Эксперты Высшей школы экономики установили, что 24 из 30 наиболее импортозависимых регионов России находятся в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом пишут российские СМИ.
Отмечается, что эти регионы имеют высокий уровень обрабатывающей промышленности и инновационного развития, что приводит к высокой потребности в промежуточной продукции, которая часто импортируется.
Однако эксперты отмечают, что дотационные регионы, которые не так сильно вовлечены в международное разделение труда, не так сильно затронуты сокращением импорта промежуточной продукции, сообщает "Коммерсант".
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