Эксперты Высшей школы экономики установили, что 24 из 30 наиболее импортозависимых регионов России находятся в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом пишут российские СМИ.

Отмечается, что эти регионы имеют высокий уровень обрабатывающей промышленности и инновационного развития, что приводит к высокой потребности в промежуточной продукции, которая часто импортируется.

Однако эксперты отмечают, что дотационные регионы, которые не так сильно вовлечены в международное разделение труда, не так сильно затронуты сокращением импорта промежуточной продукции, сообщает "Коммерсант".