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  • Опубликована сегодня в 10:19

Yves Saint Laurent и IKEA привезут в Россию по программе параллельного импорта

Минпромторг расширил список товаров, которые официально могут завозиться в Россию в качестве параллельного импорта, сообщают СМИ.

В частности список дополнен такими брендами моторных масел как Shell Helix, Rimula, бытовой техники — Zanussi, Wahl, косметики и парфюмерии — Kerastase, Yves Saint Laurent.

Кроме того, в списке упоминается IKEA. Ожидается, что товары шведской мебельной сети появятся в продаже в конце весны — начале лета. Другие вышеперечисленные бренды ориентировочно вернутся в Россию ближе к июлю, указывается в материалах отечественных СМИ.

При этом очевидно, что дата поступления продукции, ввозимой в россию в соответствии с программой параллельного импорта, зависит от того, насколько быстро поставщики восстановят логистику и подпишут новые договоры.

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