Имплант в спинном мозге вернул пациенту с Паркинсоном возможность ходить

Группа швейцарских специалистов успешно выполнена сложную операцию имплантации системы электродов в спинной мозг мужчины, страдавшего от Паркинсона. Этот моментный прорыв в лечении болезни был опубликован в известном журнале Nature Medicine.

Пациентом стал 62-летний француз по имени Марк, который в течение почти трех десятилетий боролся с нейродегенеративным заболеванием. Как и многие другие пациенты с прогрессирующей формой Паркинсона, у него возникли серьезные проблемы с подвижностью. Процедуру имплантации провели нейрохирург Джослин Блох и невролог Грегуар Куртин, руководящие Лабораторией нейрореанимации при поддержке Университета Лозанны в Швейцарии. Операция прошла успешно, и Марк смог вновь ходить самостоятельно, а также заниматься прогулками и походами по магазинам. Важно отметить, что подобные операции уже ранее проводились среди пациентов с нарушениями функций нижних конечностей.

Технология самой системы представляет собой нейропротез, состоящий из системы электродов, вживленных в важные участки спинного мозга. Устройство обеспечивает электрическую стимуляцию для повышения скорости ходьбы. Кроме того, маленькие датчики, размещенные в ногах, позволяют системе считывать намерения движения, регулируя силу и продолжительность стимуляции.

Марк в настоящее время использует нейропротез в среднем по восемь часов в день уже почти два года. В настоящее время ученые планируют провести операции над группой из шести пациентов, страдающих от Паркинсона, чтобы определить, как данная технология может помочь различным людям.