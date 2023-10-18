Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пережила попытку импичмента, поскольку только 86 членов парламента поддержали этот шаг, сообщает Sputnik Грузия. Такой исход означает, что Саломе Зурабишвили сохранит свой пост.
После голосования глава государства немедленно покинул зал заседаний, как сообщает Telegram-канал Tbilisi Life.
В конце августа Саломе Зурабишвили провела встречу с лидерами стран ЕС без предварительного разрешения парламента Грузии, что представляет собой нарушение Конституции Грузии.
Депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта" инициировали процедуру импичмента, обратившись в Конституционный суд Грузии. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение президентом закона. Для объявления импичмента за него должны были проголосовать не менее 100 депутатов.
В своем обращении к парламенту Саломе Зурабишвили призвала "европейских партнеров" поддержать Грузию и предотвратить усиление российского влияния в регионе.
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