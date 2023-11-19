Медицинские специалисты перечислили признаки ослабленного иммунитета

Организм защищается от инфекций благодаря действию иммунной системы, которая активируется при контакте с токсинами, бактериями и вирусами. Антитела, производимые в ответ на такие воздействия, начинают борьбу с патогенами. Ученые поделились информацией о том, какие симптомы свидетельствуют об ослаблении иммунитета человека, сообщает Медздрав.Инфо.

Диетолог Сьюзи Перри указывает, что при борьбе иммунитета с простудой человек часто ощущает усталость, так как энергия организма исчерпывается. Это может произойти при рецидивирующем герпесе, цистите, пищевых аллергиях и аутоиммунных заболеваниях. Согласно Питеру Абелю, старшему преподавателю биомедицинских наук университета Центрального Ланкашира, 70% клеток иммунитета находятся в слизистой оболочке кишечника. Они не только выводят токсины из организма, но и регулируют потребление питательных веществ, поэтому ослабление иммунитета может привести к диарее и спазмам желудка.

Люди с ослабленным иммунитетом часто сталкиваются с простудами из-за недостаточной активности лимфоцитов, которые производят антитела для борьбы с вирусами. Это может быть вызвано неправильным питанием и, как следствие, недостатком определенных витаминов. Если человек подвержен простудам более четырех раз в год, это может свидетельствовать о потенциальном ослаблении иммунной системы.

Некоторые признаки ослабленного иммунитета не всегда очевидны. Например, кровоточивость десен может указывать на бактериальную инфекцию, а расстройство желудка может быть связано с кишечной инфекцией. Эти хронические заболевания могут серьезно повлиять на работу иммунной системы.