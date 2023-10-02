Киев недоволен постом Илона Маска о Зеленском

Первые лица Украины пишут оскорбления в адрес американского предпринимателя Илона Маска за его высмеивание постоянных просьб украинского президента Владимира Зеленского о финансовой поддержке для Киева, сообщает ТАСС.

Илона Маска, опубликовавшего мем на своей странице в соцсети X(ранее twitter*), украинские лидеры критикуют за ироничные комментарии. Маск разместил мем, на котором изображен подросток с пульсирующей веной на лбу, заменив лицо на лицо украинского президента, и подписал его словами: "Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи".

Этот пост получил более 426 тыс. лайков за 10 часов.

Советник президента Украины Михаил Подоляк осудил попытки иронии в адрес Украины и призвал к сдержанности, отметив, что не все могут осознать подобные шутки. Глава Верховной рады Руслан Стефанчук также написал оскорбительный пост в соцсети X, получив рекомендации от читателей не допускать позора для Украины и предоставить дипломатам возможность отвечать Маску.

В контексте ухудшающейся экономической ситуации и увеличения дефицита в бюджете Украины на 2024 год, проблемы с поиском финансовой поддержки со стороны западных стран становятся все более острой. Зеленский регулярно призывает к предоставлению помощи Украине, но ситуация осложняется, и властям становится труднее обращаться за новым финансированием.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года