Исследователи: иммунитет играет ключевую роль в развитии легких человека уже на пятой неделе беременности

Недавние исследования, опубликованные в журнале Science Immunology, выявили, что иммунитет играет ключевую роль в развитии легких человека уже на пятой неделе беременности. Иммунные клетки, обнаруженные в дыхательных путях зародышевых легких, выполняют роль в координации стволовых клеток, отвечая за их развитие.

Эти открытия могут предоставить основу для разработки новых лекарств, направленных на борьбу с респираторными заболеваниями, которые являются причиной почти 20% летальных исходов у детей в возрасте до пяти лет. Работа также способствовала созданию первого в своем роде атласа иммунных клеток развивающихся легких в рамках международной инициативы Human Cell Atlas, направленной на картирование всех типов клеток в организме человека.

Полученные данные подчеркивают важность понимания влияния иммунной системы на внутриутробное формирование легких и могут открыть новые перспективы для лечения детских респираторных заболеваний, сообщает Газета.Ру.