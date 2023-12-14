Рен ТВ: школы в России уходят на карантин из-за ОРВИ и пневмонии

За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ в России выросла на 9%, что приводит к карантину в десятках школьных классов. Появление микоплазменной пневмонии, особенно активной среди детей, усугубляет ситуацию. Эту болезнь трудно отличить от простуды, но её последствия серьёзнее, и лечат её только определённые антибиотики.

Заразиться можно воздушно-капельным путём, и болезнь может долго проявляться с лёгкими симптомами. Микоплазму трудно диагностировать без лабораторных тестов, и важно выявлять инфекцию как можно раньше.

Несмотря на адаптацию микоплазмы к антибиотикам, в России есть специализированная тест-система для выявления бактерии и определения чувствительности к антибиотикам. Вакцины от микоплазмы не существует, поэтому важно укреплять иммунитет и соблюдать меры предосторожности, сообщает Рен ТВ.