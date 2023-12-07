Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об одновременном увеличении заболеваемости гриппом и COVID-19 в России

По словам Анны Поповой, впервые за последние три года оба заболевания проявили рост одновременно, что представляет дополнительные риски. Она также подчеркнула увеличение числа госпитализированных и тяжести заболеваний.

Заболеваемость коронавирусом и сезонными ОРВИ начала расти в сентябре, но Роспотребнадзор не видит необходимости введения обязательных мер, таких как тотальный масочный режим или обязательная вакцинация. В начале ноября Попова отметила ухудшение эпидемической ситуации с COVID-19, связав это с сезонностью, а в конце ноября оперштаб сообщил о росте заболеваемости в 79 регионах России, сообщает РБК.